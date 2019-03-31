«Авангард» — «Салават»: Кадейкин — в составе гостей, Медведев — в заявке хозяев

«Авангард» и «Салават Юлаев» определились с составами на второй матч серии финала Восточной конференции, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 31 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче омский клуб одержал победу со счётом 4:3 ОТ.

В состав хозяев вернулся защитник Евгений Медведев, а в заявку гостей попал форвард Александр Кадейкин, пропустивший первый матч из-за болезни.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;

Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;

Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;

Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.

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