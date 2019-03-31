Биссонетт — о Панарине: этот парень получит много денег

Бывший тафгай НХЛ Пол Биссонетт считает, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин получит многомиллионный контракт ближайшим летом.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Этот парень получит много денег», — сказал Биссонетт в эфире своего подкаста.



В матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) Панарин записал на свой счёт четыре голевые передачи. Россиянин провёл на льду 19 минут 42 секунды и закончил матч с показателем полезности «+4». Кроме того, 27-летний хоккеист установил клубный рекорд по очкам, набранным в ходе одного регулярного чемпионата: их у Артемия теперь 83 (27+56).

Действующий контракт Панарина с «мундирами» истекает ближайшим летом, после чего россиянин станет свободным агентом. Клуб из штата Огайо не стал обменивать игрока в другой клуб.