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Жиру: каждый год с «Филадельфией» одно и то же, надо уже с этим разобраться

Жиру: каждый год с «Филадельфией» одно и то же, надо уже с этим разобраться
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. Клуб из Пенсильвании лишился шансов на попадание в плей-офф. «Лётчики» занимают десятое место в Восточной конференции, отставая от кубковой восьмёрки на 10 очков.

«Мы оказались в таком положении из-за плохого начала сезона. Каждый год с нами происходит одно и то же. Надо уже с этим как-то разобраться», — приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 31-летний Жиру провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 21 заброшенная шайба и 60 результативных передач при показателе полезности «+12» и 24 минутах штрафного времени. Жиру был выбран «Филадельфией» на драфте-2006 под общим 22-м номером.

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