Гол Шэна помог «Торосу» обыграть «Рубин» во втором матче полуфинала ВХЛ

«Торос» встречался с «Рубином» во втором матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Нефтекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



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Хозяева отметились тремя результативными бросками в ходе первого игрового отрезка. Сначала ворота «Рубин» поразил Илья Баранов, затем отличился Павел Шэн, а чуть позже Баранов оформил дубль. Тюменская команда отыграла один гол стараниями Антона Рехтина, а в третьем периоде Максим Верёвкин сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.



«Торос» повёл в серии со счётом 2-0. Третья игра состоится 3 апреля. Во втором полуфинале «СКА-Нева» проигрывает со счётом 0-2 «Сарыарке». Третий матч этой серии пройдёт 2 апреля.