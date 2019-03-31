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Гол Шэна помог «Торосу» обыграть «Рубин» во втором матче полуфинала ВХЛ

Гол Шэна помог «Торосу» обыграть «Рубин» во втором матче полуфинала ВХЛ
Хоккей / ВХЛ

«Торос» встречался с «Рубином» во втором матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Нефтекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Хозяева отметились тремя результативными бросками в ходе первого игрового отрезка. Сначала ворота «Рубин» поразил Илья Баранов, затем отличился Павел Шэн, а чуть позже Баранов оформил дубль. Тюменская команда отыграла один гол стараниями Антона Рехтина, а в третьем периоде Максим Верёвкин сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.

«Торос» повёл в серии со счётом 2-0. Третья игра состоится 3 апреля. Во втором полуфинале «СКА-Нева» проигрывает со счётом 0-2 «Сарыарке». Третий матч этой серии пройдёт 2 апреля.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
31 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2
3:0, 0:1, 0:1
Рубин
Тюмень
1:0 – Баранов (Воронин, Чернов) – 08:34 (5x5), 2:0 – Шэн (Банников, Чебыкин) – 17:48 (5x5), 3:0 – Баранов (Воронин, Чернов) – 19:46 (5x4), 3:1 – Рехтин – 26:04 (5x5), 3:2 – Верёвкин – 44:08 (5x5)
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