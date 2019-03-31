Быков — о Ковальчуке: если вокруг тебя сплошной негатив, любой человек сникнет

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуке.



«Отдельно замечу: сейчас Ковальчук имеет «-26» за полезность. Но я никогда не скажу, что он не умеет играть в обороне. Мы с коллегой Игорем Захаркиным использовали его даже в ситуациях «четыре на пять». Да, иногда Илья прилично смотрелся в меньшинстве. Всё зависит от доверия и того, что чувствует игрок. Хоккеист — это энергетическая машина, и она питается эмоциями. А если вокруг тебя сплошной негатив, то любой человек сникнет. Пусть даже он хочет добиться результата.



Что должен делать тренер, если ему нужен конкретный игрок? Идти с ним в диалог, искать эмоциональное равновесие, работать. А не вычёркивать хоккеиста из состава по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Это вообще неправильно», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

Дежарден: Ковальчук не исключён из состава. Есть хороший шанс, что скоро сыграет