«Авангард» — «Салават»: у хозяев 32 броска после двух периодов, у гостей — 10

«Авангард» встречается с «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После двух периодов подопечные Боба Хартли выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Сергея Широкова. Омская команда перебросала соперника со счётом 32-10 (после первого периода «ястребы» лидировали 16-3).



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;

Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;

Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;

Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.