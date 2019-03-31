«Авангард» встречается с «Салаватом Юлаевым» во втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После двух периодов подопечные Боба Хартли выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Сергея Широкова. Омская команда перебросала соперника со счётом 32-10 (после первого периода «ястребы» лидировали 16-3).
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Кошелев — Деарне — Бек;
Медведев — Франсон, Петров — Семёнов — Галимов;
Пивцакин — Чудинов, Широков — Стольберг — Манукян;
Бондарев, Яремчук, Фисенко — Стась — Шумаков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Хохряков — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Бусаров — Гиматов.
«Авангард» — «Салават»: у хозяев 32 броска после двух периодов, у гостей — 10