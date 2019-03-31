Тэллон: несколько лет назад Дадонов не был готов к трудностям в НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон считает, что нападающий команды Евгений Дадонов заметно прибавил по сравнению с первым приездом в США. Россиянин выступал за «пантер» с 2009 по 2012 год, а второе его пришествие в НХЛ состоялось в сезоне-2017/18.



«Когда Дадонов приехал в Америку в первый раз, он рассчитывал, что ему будет легче. Мы с ним много потом общались — и он не стеснялся признаться в том, что не был готов к трудностям. Евгений настолько одарён, что, видимо, рассчитывал попасть в состав, прилагая минимум усилий. Но он намотал на ус — и теперь мы видим совершенно, совершенно другого игрока», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Дадонов провёл 79 матчей, забросив 28 шайб при 40 результативных передачах и показателе полезности «-8».

Дадонов обновил личный рекорд результативности, забив «Бостону»