Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тэллон: несколько лет назад Дадонов не был готов к трудностям в НХЛ

Тэллон: несколько лет назад Дадонов не был готов к трудностям в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон считает, что нападающий команды Евгений Дадонов заметно прибавил по сравнению с первым приездом в США. Россиянин выступал за «пантер» с 2009 по 2012 год, а второе его пришествие в НХЛ состоялось в сезоне-2017/18.

«Когда Дадонов приехал в Америку в первый раз, он рассчитывал, что ему будет легче. Мы с ним много потом общались — и он не стеснялся признаться в том, что не был готов к трудностям. Евгений настолько одарён, что, видимо, рассчитывал попасть в состав, прилагая минимум усилий. Но он намотал на ус — и теперь мы видим совершенно, совершенно другого игрока», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Дадонов провёл 79 матчей, забросив 28 шайб при 40 результативных передачах и показателе полезности «-8».

Дадонов обновил личный рекорд результативности, забив «Бостону»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент