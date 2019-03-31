«Авангард» — «Салават»: омичи нанесли 85 бросков в серии, уфимцы — 44

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



За два матча серии омская команда нанесла 85 бросков в створ (44 — в первой игре, 41 — во второй), на что уфимский коллектив ответил 44 (27 — в первом матче, 17 — во втором).

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке Сергей Широков реализовал численный перевес. Нападающий «Авангарда» воспользовался удалением Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде уфимцы восстановили паритет — Владимир Ткачёв отличился в большинстве после удаления Сергея Шумакова. Омичи снова вышли вперёд спустя три минуты стараниями Тейлора Бека. На 56-й минуте «ястребы» организовали третий гол, автором которого стал Кирилл Семёнов. В концовке встречи шайбу в пустые ворота отправил Алексей Емелин.