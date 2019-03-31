Хартли: приём Хартикайнена был в 10 раз опаснее Стольберга, жду решения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал силовой приём Теэму Хартикайнена против Алексея Емелина во втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ (4:1, 2-0 в серии).

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Стандарты были заданы. Если вспомнить эпизод с Виктором Стольбергом, то он понёс наказание. С нетерпением жду решения по Хартикайнену, поскольку его приём был в 10 раз опаснее. Я уже говорил, что если так играть, то кто-нибудь, не дай бог, окажется в инвалидном кресле. Нам очень сильно повезло, что Емелин не получил повреждения. Это произошло только потому, что Алексей силён, как бык. Абсолютно ненужный приём», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Третий матч серии состоится в Уфе 2 апреля.