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Цулыгин — об ударе Франсона в голову Жаркова: разговаривать об этом стоит дорого

Цулыгин — об ударе Франсона в голову Жаркова: разговаривать об этом стоит дорого
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги второго матча серии с «Авангардом» (1:4, 0-2 в серии).

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«Сегодня «Авангард» нас полностью переиграл. В желании, в движении, во всём. Мы сегодня проиграли по игре. Я сегодня недоволен всей командой, как сказал изначально. Мы выигрываем всей командой и проигрываем всей командой. У нас нет таких, кто играл лучше, кто хуже.

Матчем ранее Франсон ударил в голову Жаркова? Мы всё помним. Но разговаривать об этом стоит дорого.

Пока ничего нового по Бурдасову. Всё как было. Кадейкин? Повторюсь, сегодня сложно сказать о ком-то индивидуально или о каком-то звене. Проиграли командой, оценивать индивидуально не хочу», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Лучший бомбардир плей-офф тащит «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Цулыгину пора выпускать против него звено Кадейкина.
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