Ткачёв: будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет «Салавату»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв проанализировал игру команды во втором матче серии с «Авангардом» (1:4).



«Ничего не изменилось. Сами отдаём инициативу. Непонятно, почему. Теряем шайбу в своей зоне, где-то заигрываемся. Надо играть проще, выводить шайбу из своей зоны. В принципе, они ничего такого не создали. Тяжело сказать сгоряча, почему мало бросков, завтра разберёмся.



Мы не играем от обороны. Просто сами теряем шайбу и получаем контратаки. Будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет команде. Думаю, что он добавит нам агрессии. Это плей-офф. Либо нас, либо мы.



Чем удивил «Авангард»? Единственное, большинство порвали, да. Но остальные голы мы сами себе привезли», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча