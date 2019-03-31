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Ткачёв: будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет «Салавату»

Ткачёв: будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет «Салавату»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв проанализировал игру команды во втором матче серии с «Авангардом» (1:4).

«Ничего не изменилось. Сами отдаём инициативу. Непонятно, почему. Теряем шайбу в своей зоне, где-то заигрываемся. Надо играть проще, выводить шайбу из своей зоны. В принципе, они ничего такого не создали. Тяжело сказать сгоряча, почему мало бросков, завтра разберёмся.

Мы не играем от обороны. Просто сами теряем шайбу и получаем контратаки. Будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет команде. Думаю, что он добавит нам агрессии. Это плей-офф. Либо нас, либо мы.

Чем удивил «Авангард»? Единственное, большинство порвали, да. Но остальные голы мы сами себе привезли», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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