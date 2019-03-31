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Емелин — о приёме Хартикайнена: у нас есть комиссия, им вопросы задавайте

Емелин — о приёме Хартикайнена: у нас есть комиссия, им вопросы задавайте
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги второго матча серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0 в серии).

«Приём Хартикайнена? Со мной всё нормально, идёт плей-офф. Жёсткая игра здесь неудивительна. Это хоккей. Я не буду комментировать, что там было. У нас есть комиссия, которая рассматривает такие моменты. Им вопросы задавайте.

Мы ничего не меняли в своей игре, старались играть в наш хоккей. Пытались ещё больше взвинтить скорости, чтобы они фолили на нас. Ничего не придумывали против тройки Умарка, просто старались играть плотнее. У них мастеровитая команда, до конца третьего периода игра шла на равных. Нам немного повезло.

Не моё решение по капитанству, без комментариев», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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