Емелин — о приёме Хартикайнена: у нас есть комиссия, им вопросы задавайте

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги второго матча серии финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0 в серии).



«Приём Хартикайнена? Со мной всё нормально, идёт плей-офф. Жёсткая игра здесь неудивительна. Это хоккей. Я не буду комментировать, что там было. У нас есть комиссия, которая рассматривает такие моменты. Им вопросы задавайте.



Мы ничего не меняли в своей игре, старались играть в наш хоккей. Пытались ещё больше взвинтить скорости, чтобы они фолили на нас. Ничего не придумывали против тройки Умарка, просто старались играть плотнее. У них мастеровитая команда, до конца третьего периода игра шла на равных. Нам немного повезло.



Не моё решение по капитанству, без комментариев», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хартли: приём Хартикайнена был в 10 раз опаснее Стольберга, жду решения