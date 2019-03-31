Панин: Бек и сегодня крутил головой, когда выходил со мной на смену

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о матче с «Авангардом» (1:4, 0-2 в серии).



«Команда соперника играли в системный хоккей, гнула свою линию. Всегда забрасывали шайбу глубоко в зону. Бежали, атаковали. Мы совершили много потерь при входе в зону соперника. Где-то не хватило сил, где-то нас плотно встречали.



В прошлом матче после моего хита Бек крутил головой? Он и сегодня крутил головой. Когда выходил со мной на смену, тоже крутил. Особо не подъезжал к шайбе, но забил.



Есть определённый результат. Наверное, есть ошибки. Команда соперника даёт почву для размышлений, чтобы нам подумать и что-то изменить в своей игре.



«Авангард» всегда играет в глубину. При выходе были какие-то потери, а при входе совершенно не было. Соперник заставлял нас разворачиваться, ошибаться в своей зоне.



Мы будем прикладывать все усилия, чтобы вернуться в Балашиху. Никто не вешает нос и не отчаивается. Всё интересное только начинается. Нам во всём надо добавлять. И в жёсткости, и в скорости», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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