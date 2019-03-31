Гареев: у «Салавата» ничего не получалось, будто в стенку врезались

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев поделился мнением о втором матче серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (1:4).

«Сегодня у нас ничего не получилось в атаке. Нас задавили, нечего сказать по этой игре. Будем разбираться. Мы разбирали соперника, но, повторюсь, ничего не получалось. Будто в стенку врезались. Возможно, неправильно настроились. Будем исправляться, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Надо забыть эту игру и готовиться дальше. У нас дома есть игры, никакой паники нет», — передаёт слова Гареева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке Сергей Широков реализовал численный перевес. Нападающий «Авангарда» воспользовался удалением Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде уфимцы восстановили паритет — Владимир Ткачёв отличился в большинстве после удаления Сергея Шумакова. Омичи снова вышли вперёд спустя три минуты стараниями Тейлора Бека. На 56-й минуте «ястребы» организовали третий гол, автором которого стал Кирилл Семёнов. В концовке встречи шайбу в пустые ворота отправил Алексей Емелин.