Широков: то, во что играет «Салават», — это их дело. Не смотрим на соперника

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков подвёл итоги второго матча серии с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0 в серии).

«Мы ничего не пытались поменять после первого матча. Так же старались играть, что-то получилось, что-то нам больше позволил сделать соперник. Мы старались придерживаться своей игры. Мы не смотрим на игру соперника, а стараемся делать то, что от нас требует. Стараемся как можно больше играть с шайбой, больше играть в чужой зоне, а то, во что играет Уфа, — это их дело.

Хорошо, что сработало большинство. Мы отрабатываем это на тренировках. Будем стараться продолжать. Мы работаем над этим каждый день, будем дальше тренироваться. Совершенству нет предела. Не секрет, что неравенства многое решают в плей-офф.

Я герой серии? Ну серия ещё не закончена, какой из меня герой. Серия только началась, впереди тяжёлые игры. Спасибо, что подметили. Приятно, когда замечаете такое. Но впереди тяжёлая работа.

Хочу ли я сыграть с ЦСКА в финале? Нам главное пройти Уфу, а дальше будем смотреть. В финале всё непредсказуемо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.