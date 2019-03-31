Вратарь «Флориды» Луонго может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго может завершить спортивную карьеру. Как сообщает обозреватель Sportsnet Ник Кипреос, это связано с ухудшением здоровья канадского вратаря.



«Растут слухи о том, что здоровье может стоить Луонго места в НХЛ в будущем. Впрочем, есть и хорошая новость. Я полагаю, что вратарь может приехать в тренировочный лагерь, ухудшить физическое состояние и отправиться в список травмированных на длительный срок, но при этом получить оставшуюся часть денег по контракту», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.



В этом сезоне 39-летний вратарь провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 17 побед. Он отражает 90% бросков и пропускает 3,10 шайбы за игру.

Роберто Луонго вышел на третье место в НХЛ по победам среди голкиперов