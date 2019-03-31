Бугнер: Дадонов зачитывает состав перед игрой, у него приятный голос

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер рассказал, по какой причине нападающий команды Евгений Дадонов зачитывает в раздевалке стартовый состав.



«Мы часто просим Дадонова зачитывать стартовый состав в раздевалке. У него приятный голос и забавный акцент. Ребятам это нравится», — приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 30-летний Дадонов провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 40 результативных передач при показателе полезности «-8» и шести минутах штрафного времени. В марте уроженец Челябинска, как и в прошлом сезоне, набрал 19 (6+13) результативных баллов.



Евгений был выбран «пантерами» на драфте-2007 в третьем раунде под общим 71-м номером.

Дадонов обновил личный рекорд результативности, забив «Бостону»