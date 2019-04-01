Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей самым результативным стал форвард Мэтт Каллен, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 37 бросков из 38. Единственную шайбу «Харрикейнз» забросил Джейккоб Славин.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 13 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин участие в матче не принимал.

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.