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Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей самым результативным стал форвард Мэтт Каллен, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 37 бросков из 38. Единственную шайбу «Харрикейнз» забросил Джейккоб Славин.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 13 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин участие в матче не принимал.

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1
2:0, 0:0, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Уилсон (Джонсон, Каллен) – 10:45 (5x5), 2:0 – Каллен (Джонсон, Дюмулен) – 18:45 (5x5), 3:0 – Хёрнквист (Симон, Бьюгстад) – 40:46 (5x5), 3:1 – Славин – 52:12 (5x4)
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