«Коламбус» в гостях разгромил «Баффало» благодаря шат-ауту Бобровского

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Ник Фолиньо (1+1) и Райан Дзингел (0+2). Шат-аут оформил голкипер гостей Сергей Бобровский, отразив 38 бросков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 1 силовой приём и не отметился результативными действиями.