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«Коламбус» в гостях разгромил «Баффало» благодаря шат-ауту Бобровского

«Коламбус» в гостях разгромил «Баффало» благодаря шат-ауту Бобровского
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Ник Фолиньо (1+1) и Райан Дзингел (0+2). Шат-аут оформил голкипер гостей Сергей Бобровский, отразив 38 бросков.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 1 силовой приём и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 4
0:3, 0:1, 0:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюбуа (Джонс, Веренски) – 07:14 (5x5), 0:2 – Бьёркстранд (Дюбуа, Фолиньо) – 13:46 (5x5), 0:3 – Фолиньо (Дзингел) – 17:47 (4x4), 0:4 – Андерсон (Дюбуа, Дзингел) – 35:31 (5x5)
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