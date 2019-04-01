Бобровский в матче с «Баффало» сделал великолепный сейв шлемом на Айкеле

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В концовке второго периода отличный сейв удался голкиперу гостей Сергею Бобровскому. Вратарь «Блю Джекетс отразил шайбу шлемом после броска в упор от Джека Айкела.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече Бобровский оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря 9 сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс».