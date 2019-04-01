Тарасенко: до сих пор вспоминаю то, как поддерживают «Сибирь» в домашних матчах

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оценил игру в КХЛ своего родного клуба — «Сибирь», а также прокомментировал проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.

«Не буду комментировать их игру — это будет некорректно с моей стороны. Но за «Сибирью» слежу. Считаю, что ребята старались, бились. По крайней мере мне удалось посмотреть несколько игр команды — и судя по ним — вряд ли кого-то из хоккеистов можно упрекнуть в отсутствии самоотдачи. А более серьёзные оценки должны давать внутри клуба. Они сами разберутся в том, что происходит. Но, конечно, я очень переживаю за них.

Молодёжный чемпионат мира 2023 года? Конечно, это большое событие для Новосибирска. Зная, как невероятно люди любят там хоккей, уверен, что они рады получить такой турнир. На местной арене круто играть — до сих пор вспоминаю то, как поддерживают «Сибирь» в домашних матчах. Надеюсь, построят новый стадион — это даст большой толчок развитию хоккея в регионе», — приводят слова Тарасенко «Известия».