«Калгари» четвёртый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2. «Огоньки» одержали вторую победу подряд и стали победителями Западной конференции в четвёртый раз в истории.

Ранее они первенствовали в сезонах-1987/88, 1988/89 и 1989/90 и однажды выиграли Кубок Стэнли. В первых трёх раундах плей-офф «Калгари» получит преимущество домашней площадки.

На 13-й минуте забил форвард хозяев Тимо Майер, но ещё до первого перерыва «огоньки» провели три результативные атаки. Отличились Шон Монахан, Марк Янковски и Делтон Праут. В середине второго периода преимущество «Калгари» увеличил Микаэль Баклунд. В третьем игрового отрезке Логан Кутюр одну шайбу отыграл. Михаэль Фролик восстановил преимущество в три шайбы. Точку в матче поставил Кевин Лабанк.