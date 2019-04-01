«Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом» в первом раунде Кубка Стэнли

Определился состав первой пары плей-офф НХЛ — 2019. В первом раунде Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Вегас Голден Найтс» — вторая и третья команды Тихоокеанского дивизиона. Преимущество домашнего льду будет за «акулами», если в оставшихся трёх матчах они наберут хотя бы одно очко при условии, что у «Вегаса» будет три победы.

«Сан-Хосе» потерпел восемь поражений в девяти последних матчах, но занимает второе место в турнирной таблице конференции, набрав 97 очков. «Вегас» (91) – шестой. «Золотые рыцари» потерпели пять поражений кряду.

«Сан-Хосе» и «Вегас» встречались в прошлом году во втором раунде. «Вегас», проводивший первый сезон в истории, выиграл серию 4-2 и дошёл до финала Кубка Стэнли, уступив «Вашингтон Кэпиталз».