Бобровский — о четырёх шат-аутах в семи матчах: не буду врать — это приятно

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:0). Голкипер отразил 38 бросков, отыграв на ноль в четвёртый раз за последние семь игр и одержав свою пятую победу подряд.

«Это приятно. Не буду врать — это приятно. Но куда важнее командный успех, то, как команда играет передо мной, как атакует и как хорошо все ребята действуют в обороне. Для меня это самое главное», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс». Также Бобровский обновил личный рекорд.