Итоги дня НХЛ для россиян: невероятная игра вратарей и достижение Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие семь представителей России.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Павел Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, продлив серию с набранными очками до семи матчей. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1». Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 29 из 29 100,0 3:0 Бобровский «Коламбус» 38 из 38 100,0 4:0