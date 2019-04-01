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Итоги дня НХЛ для россиян: невероятная игра вратарей и достижение Бучневича

Итоги дня НХЛ для россиян: невероятная игра вратарей и достижение Бучневича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие семь представителей России.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Павел Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, продлив серию с набранными очками до семи матчей. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1». Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»29 из 29100,03:0
Бобровский«Коламбус»38 из 38100,04:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0+10210-12.28
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000101-14.24
А. Свечников (н)«Каролина»0+1-10120-16.13
Панарин (н)«Коламбус»0+000110-15.23
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10621-24.27
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