Итоги дня НХЛ для россиян: невероятная игра вратарей и достижение Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие семь представителей России.
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Павел Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, продлив серию с набранными очками до семи матчей. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1». Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|29 из 29
|100,0
|3:0
|Бобровский
|«Коламбус»
|38 из 38
|100,0
|4:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|12.28
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|14.24
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|-1
|0
|1
|2
|0
|-
|16.13
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|15.23
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|6
|2
|1
|-
|24.27