Куинн: в этой лиге Бучневич должен забивать по 20-30 голов за сезон

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру нападающего команды Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Бучневич забросил 20-ю шайбу в сезоне, продлив серию с набранными очками до семи матчей.

«Я рад за него. Он обладает большим талантом. За последние четыре месяца он проделал серьёзный путь. В этой лиге он должен забивать 20, 30 голов за сезон. Вообще интересно смотреть за тем, как люди растут и развиваются», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

На счету Бучневича 20 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 61 матче. В предыдущем сезоне 23-летний россиянин забил 14 шайб и сделал 29 передач при показателе полезности «-3», установив личный рекорд по набранным очкам.