Сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч финала Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. После двух матчей, которые прошли в Москве, подопечные Игоря Никитина впереди (2-0).

Календарь Кубка Гагарина — 2019

Состоялись два матча и в финальной серии плей-офф в Восточной конференции. «Авангард» на домашнем льду дважды был сильнее «Салавата Юлаева». На «Чемпионате» стартовал опрос: «Финалисты Кубка Гагарина уже известны?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

За всю историю Кубка Гагарина лишь дважды в 15 попытках команда, уступающая в финальной серии конференции со счётом 0-2, смогла пробиться в решающий раунд плей-офф. Оба раза серия завершалась в семи матчах. В 2015 году подобную серию удалось выиграть СКА у ЦСКА.

СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось? Одного Никиты Гусева явно недостаточно.