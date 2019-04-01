«Авангард» обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить действия Хартикайнена

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту во втором матче серии третьего раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1, 2-0).

Хоккеист гостевой команды Теэму Хартикайнен провёл жёсткий силовой приём против защитника «Авангарда» Алексея Емелина. Главные арбитры матча не зафиксировали нарушения правил.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Боб Хартли провёл аналогию между действиями финского форварда уфимцев с силовым приёмом Виктора Стольберга против Валерия Орехова в серии с «Барысом», за который швед получил одноматчевую дисквалификацию.

Хартли: приём Хартикайнена был в 10 раз опаснее Стольберга, жду решения