Умарк: «Салавату» нужно забивать больше одной шайбы, в первом матче играли лучше

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (1:4, 0-2).

«Надо забыть этот матч. У нас сейчас будет преимущество своего льда, нам нужно выиграть во вторник на «Уфа-Арене». Думаю, Омск готов к этому. Наша тройка? В плей-офф мы играем на пользу нашей команде.

Нам нужно забивать больше одной шайбы, а не как было в сегодняшней игре. В первом матче мы лучше показали себя. У соперника было много бросков по воротам, это видно в самом начале игры. «Авангард» играл достаточно хорошо, несмотря на то что у нас были шансы повести в счёте, когда на табло было 1:1", – цитирует шведского форварда «Горобзор».