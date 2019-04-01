Игрок клуба Балашихинской хоккейной лиги прицельным броском забил в свои ворота

Во время первого матча полуфинала Кубка Ляпкина в Балашихинской хоккейной лиге был забит удивительный гол.

Во время матча с «Инженерным институтом» нападающий клуба ОДОН Казбек Селимов подхватил шайбу в своей зоне, прицелился и акцентированным броском поразил свои ворота.

Видео гола можно посмотреть в "Фейсбуке".

Команда ХК ОДОН (Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ) была создана 7 ноября 2015 года. В состав команды вошли как сотрудники ФСВ НГ РФ, так и ветераны и просто любители хоккея.

ОДОН тренируется под руководством профессионального тренера и представлена двумя составами. Команда участвовала во Всероссийском чемпионате по хоккею среди любительских команд Ночная хоккейная лига по Московской области, в Московской дворовой хоккейной лиге и в регулярном чемпионате Балашихинской хоккейной лиги.