Плющев: третья игра между СКА и ЦСКА будет жёсткая, но не грубая

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал предстоящий третий матч финальной серии Кубка Гагарина Западной конференции между СКА и ЦСКА ключевым, а также отметил чётко выстроенную систему в питерском клубе, благодаря которой за команду выступает много своих воспитанников.

«Третья игра будет определяющей. Если питерцам удастся наконец-то прервать неудачную серию с ЦСКА, то мы увидим шесть, а может даже и семь матчей в противостоянии двух „армейских“ коллективов. Игра будет жёсткая, но не грубая. Слишком высока цена удаления. Команды будут играть осторожно. СКА трибуны будут гнать вперёд. Мощная поддержка должна помочь хозяевам.

Что касается ошибок судей, то, бесспорно, они влияют как на игроков, так и на атмосферу в команде. Вспоминая гол Кетова и объяснение со стороны официальных лиц КХЛ, я так и не понял, что за формулировку они использовали. Обычно игрок соперника находится перед вратарём, чтобы закрыть ему видимость. Никакой помехи и никакого контакта не было, и там судьи допустили грубую ошибку. Она, между прочим, повлияла на результат. А во второй игре, когда была засчитана шайба Скотта… тоже был удивлён судейским решением. На мой взгляд, пока качество судейства не соответствует уровню финала конференции.

Вообще, мало кто говорит об этом, но СКА — мощная машина по производству игроков. Чётко видна клубная система, выстроенная пирамида. В СКА стало играть намного больше своих воспитанников, таких как Мальцев, Барабанов, и скоро их будет намного больше. В Питере уже давно развивают инфраструктуру, а не просто покупают игроков, построили великолепный комплект «Хоккейный город». Остаётся сожалеть, что мой родной клуб ЦСКА недостаточно уделяет внимание подготовке своих воспитанников. По-видимому, именно поэтому представительство «армейцев» Москвы ничтожно мало во всех юниорских и молодёжных сборных", — сказал Плющев «Чемпионату».

Финалисты Кубка Гагарина уже известны?