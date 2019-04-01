В Петербурге состоялось совещание ФХР и ИИХФ по подготовке к ЧМ-2023

Члены комитета по физкультуре и спорта правительства Санкт-Петербурга, вице-президент Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг и генеральный директор Федерации хоккея Франции Эрик Роперт приняли участие во встрече с представителями Федерации хоккея России и специалистами комитета по физкультуре и спорта правительства Санкт-Петербурга, информирует официальный сайт ФХР.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы по представленному проекту бюджета чемпионата мира — 2023, транспортной логистики, обеспечения размещения команд и официальных лиц ИИХФ.

Форсберг и Роперт высоко оценили текущую готовность ФХР к проведению мирового первенства.

Кроме того, на совещании был представлен и детально обсуждён план строительства и ввода в эксплуатацию новой ледовой арены в Петербурге. Представители подрядчика ознакомили участников с презентацией проекта будущего стадиона, который будет вмещать 21,5 тыс. зрителей и станет основной ареной чемпионата мира 2023 года.

В рамках визита представители ИИХФ посетили с инспекцией также и Ледовый дворец, который станет второй ареной чемпионата. Было отмечено, что Ледовый соответствует требованиям ИИХФ за исключением наличия тренировочного льда. Для тренировок команд во время чемпионата мира будет задействован расположенный рядом новый комплекс хоккейный город СКА.