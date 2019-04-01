«Йокерит» подписал контракты с двумя нападающими из чемпионата Финляндии

Хельсинкский «Йокерит» в официальном «твиттере» объявил о переходе в команду двух форвардов — Ахти Оксанена и Консты Хирвонена.

26-летний Оксанен последние два сезона провёл в чемпионате Финляндии, выступая за «Сайпу». В минувшем сезоне Ахти забросил 15 шайбы и сделал 16 голевых передач в 48 матчах регулярного чемпионата. В трёх играх плей-офф Оксанен набрал 1 (1+0) очко. В течение пяти лет нападающий выступал в США в студенческой лиге, Американской хоккейной лиге и лиге Восточного побережья.

18-летний Хирвонен перебирается в «Йокерит» из молодёжной команды ХИФК. В 2018 году Конста стал чемпионом мира среди юниоров. В семи матчах на турнире в России он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.