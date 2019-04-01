Фетисов: идею Азиатского дивизиона предлагал ещё 15 лет назад, тогда были улыбки

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал идею КХЛ о создании азиатского дивизиона в сезоне-2020/21.

«Самое главное, что хоккей КХЛ сохранён на территории Дальнего Востока. Ситуация с дальневосточными клубами ещё зимой была не совсем понятной, всем вместе нам удалось избежать принятия ошибочных решений. Дальний Восток — территория опережающего развития, стратегический для России регион, а хоккей — его спортивный символ. Это геополитика, здесь всё очевидно.

Азиатский дивизион? Полтора десятка лет назад, ещё до создания КХЛ, эту идею постоянно предлагал, тогда, помнится, она вызывала сдержанную реакцию и даже улыбки. Что ж, теперь невероятное стало очевидным. Имеет возможность хоккейного расширения российский Дальний Восток, надо изучать рынки Японии, Южной Кореи, Китая. У Азиатского дивизиона — огромные перспективы!

Вот только жаль, что некоторое время было потеряно. У меня вызывает беспокойство китайский проект КХЛ, развитие «Куньлуня» идёт очень тяжело, проблемы очевидны. Мне это не совсем понятно. Особенно если учесть огромные возможности Китая — и политические, и организационные, и финансовые», — цитирует Фетисова Russia-Hockey.

Дальневосточный дивизион «Азиатский» может появиться в КХЛ в сезоне-2020/21