Прошкин — о «Салавате»: был случай, когда мы вели у Казани 2-0 и проиграли 2-4

Обладатель Кубка Гагарина, бывший защитник «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом» (2-0).

«Думаю, что «Салават» вполне может выиграть два домашних матча. Не считаю, что Цулыгин ничего не сможет противопоставить Хартли. Канадец впервые работает в российском хоккее, а Николай знает местную специфику и давно варится в этом соку. Цулыгина я прекрасно помню ещё игроком, мы вместе в Казани были. Молодой тренер, только начал свой путь. Главное — доверять и чтобы команда не подводила.

Списывать «Салават» со счетов ни в коем случае нельзя. Даже на моей памяти есть такой случай, когда мы выигрывали у Казани в серии со счётом 2-0, а в итоге проиграли 2-4. Так что не надо торопиться. Главное, чтобы Юха Метсола продолжал играть сильно и забивала тройка легионеров Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен. Ну и чекерское звено Кадейкина, конечно, играет большую роль. Будем смотреть, серия интересная. Уфимцы ещё обязательно дадут бой «Авангарду», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.