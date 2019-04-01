Красковский — о НХЛ: у меня контракт с «Локомотивом». Дальше что будет, то будет

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский прокомментировал информацию о возможном отъезде в НХЛ.
«Не хотел бы говорить на эту тему. У меня сейчас контракт на год с «Локомотивом». Дальше что будет, то будет.
Вариант с расторжением контракта? Это вы так решили после того, как прочитали в прессе о моём отъезде? Я не знаю. Если говорить не о моем случае, а просто, то такой вариант возможен, такие ситуации были. Что касается меня, то я не знаю. У меня год контракта. Давайте про ту лигу не будем пока разговаривать, я игрок «Локомотива» и нахожусь здесь", — сказал Красковский.
В НХЛ права на 22-летнего форварда принадлежат «Виннипег Джетс». Канадский клуб выбрал Красковского в шестом раунде драфта НХЛ-2014 под общим 164-м номером.
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