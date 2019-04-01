23 игрока «Барыса» вошли в расширенный список сборной Казахстана на ЧМ-2019

Сегодня, 1 апреля, сборная Казахстана на «Барыс-Арене» провела первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в первом дивизионе, который пройдёт с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане.

Расширенный состав национальной сборной Казахстана, в который вошли 23 игрока «Барыса».

Вратари:

Бояркин Никита («Сарыарка»), Кудрявцев Сергей («Барыс»), Карлссон Хенрик («Барыс»), Севидов Валерий («Алматы»)

Защитники:

Диц Даррен («Барыс»), Данияр Самат («Барыс»), Ибрайбеков Мадияр («Барыс»), Клещенко Никита («Номад»), Лакиза Артемий («Номад»), Липин Александр («Барыс»), Маклюков Алексей («Барыс»), Метальников Леонид («Сарыарка»), Орехов Валерий («Барыс»), Полохов Кирилл («Барыс»), Степаненко Иван («Бейбарыс»), Степанов Дмитрий («Бейбарыс»), Семёнов Максим («Барыс»), Шалапов Егор («Барыс»)

Нападающие:

Акользин Павел («Барыс»), Асетов Алихан («Барыс»), Боченски Брэндон («Барыс»), Бойд Дастин («Барыс»), Борисевич Александр («Сарыарка»), Бельгибаев Нурсултан («Алтай Торпедо»), Волков Максим («Ertis»), Гренц Дмитрий («Барыс»), Гурков Дмитрий («Барыс»), Евдокимов Ярослав («Номад»), Кучин Иван («Бейбарыс»), Михайлис Никита («Барыс»), Некряч Антон («Бейбарыс»), Петухов Егор («Барыс»), Рымарёв Евгений («Торпедо Усть-Каменогорск»), Сен-Пьер Мартин («Куньлунь Ред Стар»), Сагадеев Антон («Барыс»), Худяков Максим («Алтай Торпедо»), Шестаков Аркадий («Торпедо»), Шевченко Дмитрий («Барыс»).

Главный тренер: Андрей Скабелка