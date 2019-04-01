Глава Федерации хоккея Беларуси Савилов: нам бог дал с Россией сыграть

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал о сложности организации товарищеских матчей для национальной команды не в рамках международной паузы. Сборная Беларуси сыграет с олимпийской командой России на «Чижовка-Арене» 5 и 6 апреля.

«Очень сложный был момент. Чемпионат мира в этом году нам приходится проводить не в сильнейшем дивизионе. Это сдвинуло сетку проведения чемпионата на этапе подготовки. Этап планирования чемпионата — это лето. Этап планирования игр не в международной паузе — это как бог даст. Нам бог дал с Россией сыграть.

Состав до сих пор — сегодня 31-е число — наполняем кандидатами и следим за выступлением наших ребят за границей. Недавно освободился Сушко, наш 20-летний форвард, который играет в Америке. У меня есть информация, что в среду он будет здесь. Из того комплектования, которое на фактическую дату будет, мы по возможности дадим хоккеистам, которые представляют сейчас клубы в борьбе за третье место, финал, сыграть за свои клубы", — цитирует Савилова «Прессбол».

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