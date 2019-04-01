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Хайман: хотим победить ради Тавареса. В прошлый раз «Торонто» унизили

Хайман: хотим победить ради Тавареса. В прошлый раз «Торонто» унизили
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Нас унизили в прошлый раз. Мы это понимаем. И мы хотим победить ради Джона. Он очень долго играл там, и эта арена занимает особое место в его жизни. Он отличный партнёр, много значит для команды, и нам хочется выиграть этот матч для него, чтобы поддержать Джона.

В прошлый раз к нему там отнеслись не как к человеку, который провёл там столько лет и очень много сделал для зрителей. Но мы рады, что сейчас он с нами и играет такую важную роль в команде. Он легко вписался в состав и теперь проводит великолепный сезон. Будет очень приятно выиграть ради него", — цитирует Хаймана официальный сайт НХЛ.

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