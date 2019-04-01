Кадейкин: не думаем, что нельзя проиграть, думаем, что надо уже выигрывать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение во втором матче серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:4, 0-2).

«32:10 по броскам. Почему „Салават“ не был готов к такому хоккею „Авангарда“? Были готовы. Если вы помните, когда играли первую игру и выиграли 3:0, там мы тоже более 60 бросков пропустили. Так что броски и стиль игры нам понятен. Броски броскам рознь. Чисто на статистике я бы не стал зацикливаться, потому что у нас с „Автомобилистом“ и „Металлургом“ были похожие игры, когда мы выигрывали. Важна инициатива и сама игра.

Впервые проигрывам в серии 0-2 за этот плей-офф. Давление больше у тех, кто сам себя накручивает. По сути, следующая игра 0:0. Нам же, как «Авангарду», не надо это преимущество удерживать. Что им надо выигрывать, что нам. Поэтому не думаем, что нам нельзя проиграть. Думаем, что надо начинать выигрывать. Возвращаемся домой – прекрасная возможность начать побеждать.

В прошлых сериях удавалось закрывать соперников в меньшинстве, почему сейчас с «Авангардом» не получается? Тяжело сказать. Ребята работают. Они готовятся так же, как и мы. Они что-то меняют. Помимо того, к чему мы готовимся, нужно быть готовым к каким-то тонкостям, которые предлагают нам соперники именно в данной игре", – цитирует Кадейкина «Горобзор».