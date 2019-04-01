Защитник клуба «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился мнением о борьбе клуба за место в плей-офф.
«Мы постоянно говорим, что не собираемся сдаваться. Для нас ещё ничего не закончено. Мы ещё можем взять шесть очков и сделаем всё возможное, чтобы выиграть следующий матч. А дальше будет видно.
В каждом сезоне бывают удачные и неудачные игры. Нам было больно после встречи с „Коламбусом“, но мы понимали, что теперь нам надо во что бы то ни стало выигрывать. И мы решили этот вопрос. Теперь будем готовиться к следующей игре. Мы смогли победить на прошлой неделе и намерены победить на этой. Понятно, что нам надо выиграть все матчи. Для этого придётся много трудиться. Во вторник нас ждёт встреча с очень хорошей командой», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
Уэбер: «Монреалю» было больно после поражения от «Коламбуса»