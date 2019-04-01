Стали известны составы петербургского СКА и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф финала Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Лидируют в противостоянии подопечные Игоря Никитина — 2-0. Третья игра состоится сегодня, 1 апреля, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
У СКА место в первом звене занял Николай Прохоркин, в воротах сыграет Игорь Шестёркин. Павел Дацюк вновь оказался вне заявки из-за травмы. В состав ЦСКА вернулись Павел Карнаухов и Антон Слепышев, не получили мест в заявке Грег Скотт, Александр Попов и Константин Окулов.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;
Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов;
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин.
СКА — ЦСКА: стали известны составы на третий матч серии