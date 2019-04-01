СКА — ЦСКА: стали известны составы на третий матч серии

Стали известны составы петербургского СКА и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф финала Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». Лидируют в противостоянии подопечные Игоря Никитина — 2-0. Третья игра состоится сегодня, 1 апреля, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



У СКА место в первом звене занял Николай Прохоркин, в воротах сыграет Игорь Шестёркин. Павел Дацюк вновь оказался вне заявки из-за травмы. В состав ЦСКА вернулись Павел Карнаухов и Антон Слепышев, не получили мест в заявке Грег Скотт, Александр Попов и Константин Окулов.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен;

Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов;

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин.