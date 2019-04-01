Бобровский — о новичках «Коламбуса»: это хорошие игроки, но им нужно время

Голкипер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о борьбе клуба за место в плей-офф.



«Важно ли, что „Коламбус“ обошёл „Каролину“ в таблице? Да, безусловно. Мы сейчас бьёмся за плей-офф. Каждое очко на вес золота. Конечно, нам бы хотелось подняться повыше. Настраиваешься на каждый матч, но там уже сама таблица выталкивает тебя на то, кто с кем будет играть.



Моя игра? Я даже не знаю, что тут сказать. Победа — это всегда командное дело. Иногда вратарь может подтащить, но в одиночку он ничего сделать не сможет.



Почему у новичков после дедлайна не шла игра? Всё равно требуется время на адаптацию. Конечно, это хорошие хоккеисты. Тот же Мэтт Дюшейн здорово вписался в тройку к Артемию. Одно удовольствие на них смотреть… Надеюсь, у нас всё будет хорошо», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

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