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Чайка — о контракте Шмальца на $ 40 млн: владельцы «Аризоны» укрепляют состав

Чайка — о контракте Шмальца на $ 40 млн: владельцы «Аризоны» укрепляют состав
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба «Аризона Койотс» Джон Чайка прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Ником Шмальцем. 23-летний нападающий подписал соглашение сроком на семь лет и получит за этот период $ 40,85 млн.

«Ник очень техничный, изобретательный и перспективный молодой центрфорвард. Мы подписали с Ником долгосрочный контракт. Это ещё один шаг по созданию здесь команды, которая сможет в течение долгого времени бороться за самые высокие места в НХЛ. Владельцы команды продолжают делать всё необходимое, чтобы укрепить её состав», — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ.

Текущий сезон Шмальц начинал в «Чикаго Блэкхоукс», откуда его обменяли в «Аризону». За 40 матчей регулярного чемпионата нападающий записал в актив 25 (7+18) баллов при показателе полезности "-12" и восьми минутах штрафного времени.

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