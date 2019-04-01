Шестёркин совершил гениальный сейв клюшкой после броска Григоренко

Во втором периоде встречи петербургского СКА и московского ЦСКА потрясающий сейв удался голкиперу команды хозяев Игорю Шестёркину. Он в падении парировал клюшкой бросок в пустые ворота от Михаила Григоренко.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Посмотреть видео сейва Шестёркина можно также в «Твиттере».



Команды вышли в следующих составах:



СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен

Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин