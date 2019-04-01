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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Шестёркин совершил гениальный сейв клюшкой после броска Григоренко

Шестёркин совершил гениальный сейв клюшкой после броска Григоренко
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи петербургского СКА и московского ЦСКА потрясающий сейв удался голкиперу команды хозяев Игорю Шестёркину. Он в падении парировал клюшкой бросок в пустые ворота от Михаила Григоренко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео сейва Шестёркина можно также в «Твиттере».

Команды вышли в следующих составах:

СКА

Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен
Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

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