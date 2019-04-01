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ХК «Сочи» подписал новый контракт с Денисом Мосалёвым

ХК «Сочи» подписал новый контракт с Денисом Мосалёвым
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Денисом Мосалёвым, информирует официальный сайт черноморской команды. 33-летний форвард поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.

Форвард играет за «Сочи» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Мосалёв принял участие в 28 матчах команды в регулярном чемпионате, забросив в них три шайбы и отдав две голевые передачи при показателе полезности «–4» и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду опытный хоккеист проводил по 14 минут за встречу.

В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий не сыграл из-за травмы, получив повреждение в конце января.

Ранее Мосалёв выступал в составе ярославского «Локомотива», московского «Динамо» и ХК «МВД».

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