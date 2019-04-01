Купер: травма Хедмана — большая потеря для «Тампы»

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал повреждение защитника Виктора Хедмана. Шведский хоккеист пропустит из-за травмы верхней части тела как минимум остаток регулярного чемпионата.



«Это игрок, который подчищает множество ошибок. Хедман руководит большинством, является движущей силой при игре «пять на пять», а также выходит на лёд в меньшинстве. В общем, для нас это большая потеря. Но на данный момент основная задача — подготовка к плей-офф и полное выздоровление игроков. Если Хедман поправится к тому моменту, у нас всё будет хорошо», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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