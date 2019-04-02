Молодёжь из «Локомотива», СКА, «Барыса» и «Динамо» Мн сыграет на «Барыс Арене»

В преддверии чемпионата мира по хоккею среди мужских команд группы А первого дивизиона, который примет Нур-Султан с 29 апреля по 5 мая, на ледовой площадке «Барыс Арены» выступят молодые звёзды стран Евразии. Международный молодёжный турнир UTLC Ice Cup 2019 впервые соберёт хоккеистов пяти стран Евразийского континента под лозунгом Young Eurasian Stars.



На хоккейном турнире Россия будет представлена двумя командами – российским СКА и «Локомотивом» из Ярославля. Другими соперниками местного клуба «Барыса» станут словацкий «Слован», минское «Динамо» и китайский «Куньлунь».



Учредителем турнира выступает АО «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) – ведущий оператор железнодорожных транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай – Европа – Китай. UTLC Ice Cup 2019 станет вторым спортивным проектом компании. UTLC Ice Cup 2019 станет вторым спортивным проектом компании вслед за престижным футбольным турниром UTLC Cup, проводимым в Москве на «РЖД Арене» с 2017 года среди футболистов до 15 лет. Примечательно, что гостями третьего розыгрыша футбольного турнира в Москве нынешним летом станут дортмундская «Боруссия», миланский «Интер» и французский «Лион».



«Наш большой социальный проект Young Eurasian Stars получил новый вектор развития, не меняя свою главную цель – объединение стран. Теперь мы поддерживаем молодых талантливых спортсменов сразу двух видов спорта: футбольный турнир мы проводим в Москве, а в хоккей будут играть в Нур-Султане», – отметил президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром.



Пресс-конференция по случаю старта турнира состоится 8 апреля на «Барыс Арене», матчи будут разыграны там же с 9 по 13 апреля. Кроме того, в день проведения решающих матчей впервые состоится мастер-шоу – в соревнованиях на хоккейное мастерство сойдутся хоккеисты всех стран-участниц. В числе гостей официальных церемоний турнира ожидаются звёзды хоккея, руководители ФХР, КХЛ и послы стран-участниц.