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СКА одолел ЦСКА в овертайме, счёт в серии стал 1-2

СКА одолел ЦСКА в овертайме, счёт в серии стал 1-2
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра серии также пройдёт в Санкт-Петербурге.

Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода — форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
01 апреля 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1
0:1, 1:0, 0:0, 1:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Карнаухов (Светлаков) – 19:59 (5x5), 1:1 – Барабанов (Зуб, Прохоркин) – 27:58 (5x5), 2:1 – Прохоркин – 72:43 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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