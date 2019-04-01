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Никитин: ЦСКА нельзя ждать ошибки СКА, соперник хорошо играет

Никитин: ЦСКА нельзя ждать ошибки СКА, соперник хорошо играет
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от поражения в третьем матче серии со СКА (1:2 ОТ, 2-1 в серии).

«Во втором периоде отдали инициативу, долго её возвращали, это повлияло на исход матча. Неправильно играли период, плюс дальняя лавка, переигрывали, попадали под свежие звенья СКА. Соперник хорошо играл. В овертайме не использовали моменты.

Причина поражения — второй период. Мы делали, что должны были, и провели хороший матч.

Окулов проводит хороший плей-офф. Почему не играет? У нас серия со СКА. Мамин — хороший хоккеист, он провел две хорошие игры, он заслуживает места в составе.

Ждать ошибки СКА нельзя, нужно инициативу забирать. В овертайме хорошо играли, но удаление получили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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